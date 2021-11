Miss Tahiti 2021 est Tumateata Buisson(candidate à Miss France 2022)

Originaire de Papeete, à Tahiti, Tumateata Buisson, 24 ans, est la nouvelle Miss Tahiti. Après avoir validé une Licence professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique, elle est devenue chargée de communication et des contenus numériques à l’office du tourisme de TAHITI. Issue d’un métissage d’Europe et d’Asie, Tumateata Buisson a décidé de se lancer dans l’aventure pour réaliser le rêve que sa maman avait en tête pour elle avant de décéder : devenir la plus belle femme de France. Une chose est sûre, elle pourra compter sur cette force, et aura à cœur d’être le porte-parole de sa région. L’élection de Miss France 2022 est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !