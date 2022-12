Miss Tahiti 2022 - Portrait de Herenui Tuheiava (candidate Miss France 2023)

Originaire de Papeete, en Polynésie, Herenui Tuheiava, 24 ans, est la nouvelle Miss Tahiti. Elle est en cours d’obtenir son Master 2 web marketing au Conservatoire National des Arts et des Métiers. Elle occupe aussi son quotidien en pratiquant de la danse tahitienne, de la randonnée et du yoga. Après avoir remporté le titre de Miss Tahiti, elle quitte sa terre natale pour vivre une expérience unique, celle de Miss France 2023. Très optimiste dans la vie, Herenui Tuheiava espère pouvoir rendre fiers les Tahitiens par son parcours et leur ramener la couronne 4 ans après le sacre de Vaimalama Chaves. L’élection est à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !