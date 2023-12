Miss Tahiti 2023 est Ravahere Silloux (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Papeete, Ravahere Silloux, 25 ans, est étudiante en master marketing digital. Elle a un goût prononcé pour le mannequinat, explore le monde à travers ses voyages et se passionne pour la danse tahitienne. Elle oeuvre en tant qu'ambassadrice de l'environnement, engagée dans le tri des déchets recyclables. Elle se consacre aussi à offrir un foyer stable et des possibilités d'éducation aux enfants orphelins ou privés de soins parentaux. Ravahere Silloux espère pouvoir rendre fier le peuple tahitien par son parcours et lui ramener la couronne 5 ans après le sacre de Vaimalama Chaves. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.