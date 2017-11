Miss Tahiti, Turouru Temorere

Turouru Temorere est la nouvelle Miss Tahiti 2018. Dans un peu plus d’un mois, elle représentera Tahiti lors de l’élection de Miss France 2018. A 21 ans, la jeune femme est en troisième année de comptabilité et gestion par correspondance. Plus tard, elle souhaite devenir expert-comptable. Très sportive, cela fait deux ans qu’elle s’adonne à la randonnée. Simple, sociable et à l’écoute, elle espère ramener le diadème sur son île. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !