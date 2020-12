Miss Wallis-et-Futuna 2020 est Mylène Halemai (candidate à Miss France 2021)

Originaire d’Australie, en Océanie, Mylène Halemai, 19 ans, est la nouvelle Miss Wallis-et-Futuna. Joueuse professionnelle de tennis depuis son plus jeune âge, cette sportive de haut-niveau représentera sa région ainsi que ses valeurs ; elle soutient plusieurs associations qui lutte contre le handicap et les violences sexuelles, physiques et morales. Elle voit également à travers cette nouvelle compétition, l’opportunité de promouvoir ses terres très peu reconnues. Elle désirait partager sa culture au reste du monde. Mylène espère rester le plus authentique possible et pourquoi pas ramener le titre aux Wallisiens et Futuniens. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !