Neuf Miss sur les pas de Madame de Pompadour - Miss France 2021

Pour le premier tableau de la soirée, neuf parmi les 29 prétendantes au titre de Miss France 2021 défilent sur le thème de Madame de Pompadour. Les neuf Miss vous ont concocté un véritable show exceptionnel en célébrant la France, et plus précisément, sur le patrimoine français à Versailles. Ces 29 candidates souhaitent toutes repartir avec la couronne de Miss France 2021 mais une seule y parviendra ! Qui succèdera à Clémence Botino, Miss France 2020 et deviendra ainsi l’ambassadrice de l’élégance française dans le monde ? Soutenez votre Miss préférée ! Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2021 du 19 décembre 2020