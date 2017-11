Sur les pas des plus grandes stars sur Hollywood Boulevard !

Nouvelle journée sous le soleil Californien pour les 30 Miss qui se sont rendues sur le mythique Hollywood boulevard, sur les pas de Georges Clooney et de Will Smith. C’est ensuite l’heure d’accueillir Alicia Aylies, Miss France 2017, à son retour de l’élection de Miss Univers. Et pour conclure cette journée digne de stars hollywoodiennes, les jeunes femmes se sont parées des plus belles robes de soirée avant d’être conduites à bord de limousines pour une soirée de charité à Beverly Hills.