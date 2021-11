Portraits des 29 candidates en vidéo - Miss France 2022

Qui succèdera à Miss France 2021, Amandine Petit ? Pour cette nouvelle année d'élection, 29 Miss régionales sont en compétition pour remporter le titre très convoité de Miss France 2022. Elles sont vingt-neuf. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres et se présentent au titre de la plus belle femme de France. Découvrez les visages des 29 candidates en lice à l’élection de Miss France 2022 dans un best of qui vous donnera un aperçu de leur beauté. De quoi vous faire vos premières idées sur celle qui parviendra à succéder à Amandine Petit, Miss France 2021, et représentera la France dans les plus grands concours de beauté internationaux. Les paris sont ouverts, faites votre pronostic ! Selon vous, qui devrait être couronnée Miss France 2022 ? L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !