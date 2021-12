Qu’est-ce qui fait CHANTER les Miss ? (en vidéo) - Miss France 2022

Faites connaissance avec les 29 Miss Régionales 2021 grâce à nos vidéos courtes compilant des moments partagés tour à tour par les prétendantes, des révélations parmi les plus étonnantes, pertinentes, drôles ou encore émouvantes. Aujourd'hui on vous propose "Qu'est-ce-qui fait CHANTER les Miss ?" Lles 29 prétendantes se prêtent au jeu sur un ton décalé et nous dévoilent leur vocation (ou pas !) à pousser la chansonnette. Découvrez- les sans plus attendre... L’élection de Miss France 2022 est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !