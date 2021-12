Qu’est-ce qui fait RALER les Miss ? (en vidéo) - Miss France 2022

Faites connaissance avec les Miss Régionales 2021 grâce à nos vidéos courtes compilant des réponses données tour à tour par les prétendantes, des révélations parmi les plus étonnantes, pertinentes, drôles ou encore émouvantes. Aujourd'hui on vous propose "Qu'est-ce-qui fait RALER les Miss ?", les 29 prétendantes jouent le jeu sur un ton décalé et nous dévoilent leurs craintes et parfois leurs petites folies. L’élection de Miss France 2022 est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !