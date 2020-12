Qui aura l'honneur de porter la couronne de Miss France 2021 ? (en vidéo)

Pour savoir quelle Miss portera ce bijou aux nombreuses pierres précieuses, il faudra attendre le 19 décembre prochain.Il était important pour l'organisation Miss France de s'associer à un joallier français avec une véritable histoire et qui réalise déjà des diadème pour les princesses. C'est la maison Mauboussin qui a été choisie et qui nous explique dans cette vidéo les différentes étapes de fabrication de ce joyaux hors pair, pièce unique, qui est la couronne de Miss France 2021. Vous allez comprendre, au travers des différentes étapes -du dessin à la couronne en elle-même- le temps de travail nécessaire pour la confection de cette couronne, soit 250 heures, mais aussi l'importance de la fabrication artisanale. Rendez-vous samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie de l’élection MISS France 2021