Qui sont les 15 demi-finalistes de Miss France 2021?

En savoir plus sur Clémence Botino

Parmi les 29 candidates au titre de reine de beauté de France, découvrez d'ores et déjà les 15 Miss régionales demi-finalistes. Elles se présentent devant vous. Miss Réunion, Miss Ile-de-France, Miss Normandie, Miss Corse, Miss Provence, Miss Guadeloupe, Miss Limousin, Miss Poitou-Charentes, Miss Côte d'azur, Miss Mayotte, Miss Bourgogne, Miss Aquitaine, Rhône-Alpes, Miss Alsace et Miss Pays de Loire. Les 15 prétendantes au titre ont la chance de poursuivre la compétition. Toutes souhaitent repartir avec la couronne, mais seulement l’une d’entre elle y parviendra. Qui repartira avec la couronne et le titre de Miss France 2021 ? Il est bientôt temps de le découvrir. Mais avant cela, faites connaissance avec les 15 Miss demi-finalistes. Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2021 du 19 décembre 2020