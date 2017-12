Sacre de Miss Univers : Le fabuleux destin d’Iris Mittenaere

Iris se souvient de cette soirée qui a bouleversé sa vie. C’était à Manilles aux Philippines, en janvier 2017. Sur la scène de Miss Univers, 87 jeunes femmes de 18 à 26 ans nourrissent le rêve de décrocher la couronne de la femme la plus belle du monde. A l’issue d’un show grandiose, c’est Iris Mittanaere qui remporte le titre très convoitée de Miss Universe 2017. Elle devient ainsi la 65ème Miss Univers et la première française depuis 54 ans. « J’entends France et c’est un petit peu le ciel qui me tombe sur la tête (…) Ma vie est bouleversée à la seconde où on annonce le nom de mon pays. Maintenant, ce n’est plus un pays qui me regarde mais le monde entier qui a les yeux rivés sur moi, » confie aujourd’hui Iris. Extrait de « Miss Univers, Le fabuleux destin d’Iris » diffusée le samedi 16 décembre 2017 sur TF1.