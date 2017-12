Samedi, suivez en direct l'élection de Miss France 2018

Le samedi 16 décembre, en direct du Mach 36 de Châteauroux, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, présentera l’élection de Miss France 2018. Cette année, la cérémonie sera placée sous le signe de la fête. Sur une mise en scène signée Stéphane Jarny, la soirée transportera les téléspectateurs au sein de fêtes emblématiques comme le 14 Juillet, la fête de la musique ou encore la fête foraine, illustrées par des tableaux et costumes inédits. Le coup d’envoi de la cérémonie sera orchestré par une star internationale : Ed Sheeran ! Sous les projecteurs, les trente miss, élégantes, modernes et glamours, dévoileront leur personnalité aux téléspectateurs qui éliront la prochaine Miss France. Pendant un an, la lauréate partira à la rencontre des Français, dans toutes les régions et à l’étranger. Les trente prétendantes vont devoir convaincre jury et téléspectateurs. Les douze candidates, choisies par un jury de présélection avant la cérémonie, seront soumises au vote à 50/50 du public et du jury, présidé cette année par un duo ultraglamour : Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers, et Jean-Paul Gaultier, le créateur le plus célèbre de France. Enfin, les cinq finalistes défileront dans de somptueuses robes haute couture, et seront soumises à 100 % aux votes des téléspectateurs avant le tant attendu couronnement de Miss France. Dispositif exceptionnel, le public pourra poser une question à l’une des 5 Miss finalistes via le site Miss France de MYTF1 ou en partageant la question sur les réseaux sociaux grâce au #AskMissFrance. Une des questions sera tirée au sort et posée en direct lors de la cérémonie par les membres du jury et les coprésidents Iris Mittenaere et Jean-Paul Gaultier. Qui succédera à Alicia Aylies et sera sacrée Miss France 2018 ? Pour le savoir, rendez-vous sur TF1 le samedi 16 décembre à 21h00