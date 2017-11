Tout savoir sur les 30 Miss à la conférence de presse de Miss France 2018 !

Cette année, 30 reines de beauté viennent concourir au titre de Miss France (2018). Comme chaque année, le coup d’envoi de l’élection se situe au siège de TF1 pour une conférence de presse qui a permis de découvrir chacun de leur visage. Les Miss régionales étaient parées de leur plus beau sourire pour cette présentation officielle avant leur voyage en Californie, plus précisément à la cité des Anges, Los Angelès. Destination vers laquelle les 30 Miss s’envoleront pour préparer le concours. Tout cela sous le regard bienveillant de la Directrice du comité Sylvie Tellier, qui n’a pas manqué de nous révéler ce qui nous attend lors de la soirée de l’élection Miss France 2018 qui se déroulera à Châteauroux samedi 16 décembre dès 21h. Chaque jour ne manquez le rendez-vous du quotidien des Miss sur MYTF1 pendant leur voyage de presse et leurs répétitions dans les coulisses du palais des festivals de Châteauroux.