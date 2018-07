Aujourd'hui c'est la canicule, et au zoo l’eau de la citerne a été rationnée pour que les animaux ne manquent pas d’eau. Mais voilà qu’un mystérieux voleur vide la citerne et les animaux n’ont plus aucune goutte d’eau potable. Vite, il faut retrouver l’eau avant qu’ils ne se déshydratent, et pour ça, Miss-Moon fait apparaître un bâton de sourcier magique.