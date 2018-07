Lorsque La Baronne met accidentellement la main sur l’une des clés de téléportation de Miss-Moon, elle décide de s’en servir pour se téléporter auprès de Ladypop et lui montrer la clé comme preuve de la sorcellerie de Miss-Moon. Miss-Moon à qui il reste une clé de téléportation, fait équipe avec Paul et les enfants pour empêcher la Baronne de croiser Ladypop et lui reprendre la clé avant qu’il ne soit trop tard.