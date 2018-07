Soir d’Halloween : Dezhilba la sorcière vient sur terre pour capturer des enfants, et suite à une panne de balai, fait un atterrissage forcé dans le jardin des Mc-Guffles. Mmmm, mais ça sent les enfants ici ! Et la voici qui sonne à la porte et se fait accueillir par un Paul qui ne se doute pas du danger qui guette nos héros.