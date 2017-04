Fleurs en folie - Miss moon  

C'est le premier jour du printemps, et le parc est tout fleuri. Ravie, Miss-Moon raconte aux enfants l’histoire des ratiki, des créatures du monde magique qui le jour du printemps, se mettent à chanter pour réveiller les arbres et les fleurs ! Problème, lorsqu’elle croise Yassir venu lui déclarer sa flamme, et tout recouvert de feuilles suite à une mauvaise chute, elle le prend pour un ratiki et lui envoie un sort pour le neutraliser.