Pour consoler Baby-Joe, Miss-Moon fait pousser un drôle d’arbuste : un arbre à guirlimauves sur lequel on peut cueillir des guimauves magiques ! Et lorsque les enfants entament la dégustation, ils sont pris d’effets secondaires hilarants. Mais la joie est de courte durée… La voix de Miss-Moon a été modifiée, et elle ne peut plus faire d’incantation pour inverser le sort !