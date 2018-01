En découvrant qu’une petite grenouille niche dans la théière abandonnée du jardin, Lola panique. Elle a la phobie des grenouilles ! Mais pour M.Pick, Baby-Joe et Miss-Moon, hors de question de déloger l’innocent batracien. Lola doit apprendre à surmonter sa peur, et pour ça, rien de plus facile. Miss-Moon transforme Lola en grenouille juste un instant !