Des manières bien cavalières - Miss moon  

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Lola et Ladypop qui n’a pas pu venir, lui a envoyé une boule à facettes pour qu’elle organise sa première boom ! Trop bien ! Lola invite ses copains dont Howard, qui elle l’espère, sera son cavalier. Mais elle déchante lorsque ce dernier arrive accompagné de Marie-Kate. Horreur, Lola s’est fait piquer Howard et en plus, elle n’a pas de cavalier pour son anniversaire. C’est alors que Miss-Moon a une idée, et Tchilipop, elle fait apparaître Aggravain, un chevalier venu tout droit d’un conte de fée du moyen-âge.