On est le soir de Noël. Jules et Lola ont préparé un dispositif dans la cheminée pour enfin réussir à prendre une photo du père Noël. Mais Miss-Moon se prend malencontreusement les pieds dedans et pour se faire pardonner, tchilipop, elle fait apparaître le Père Noël en vrai. Problème, il atterrit dans le jardin avec son traineau et percute un gros tas de neige, et atchoum, il attrape un rhume..