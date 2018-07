Comme chaque année, c’est la parade du dragon, et M.Pick doit trouver une dragonne et lui faire un baiser s’il veut continuer à pouvoir cracher des flammèches. Problème, sur terre les dragonnes ne courent pas les rues et Miss-Moon et les enfants n’ont d’autre choix que d’en choisir une dans le grimoire, et tchilipop, la faire apparaître !