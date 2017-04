En fouillant dans le grenier, Paul a retrouvé les farces et attrapes de son enfance ! Si seulement il pouvait retourner à cette époque merveilleuse… Oh mais c’est très facile, dit Miss-Moon, qui parvenant à le convaincre de tenter l’expérience, le transforme en enfant juste pour quelques heures ! Problème, Ladypop ne va pas tarder et Kliff le paparazzi est déjà en planque devant chez les Mc-Guffles.