Baby-Joe a un petit rhume, et pour le soigner, Miss-Moon lui donne un sirop fortifiant du monde magique. Fortifiant, mais un peu trop… Sur un bébé terrestre, le sirop a des effets surprenants ! Voilà Baby-Joe qui bondit comme super-man et se retrouve avec une vision bionique et un seul objectif en tête : rendre justice à tous les bébés du quartier !