Enfermé par mégarde dans le congélateur, M.Pick attrape froid. Et le rhume, chez les dragons, se traduit par des éternuements de givre ! Catastrophe, surtout lorsque la baguette de Miss-Moon se retrouve emprisonnée au sommet d’une cascade de glace. Pour la récupérer et pouvoir préparer un antidote à M.Pick, nos héros vont devoir faire de l’alpinisme… à la maison et sans magie !