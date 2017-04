C'est la cata ! Lola a fini son journal intime et n’a plus de place pour noter le rêve qu’elle a fait à propos d’Howard ! Miss-Moon lui offre alors un cahier du monde magique qui traine dans un tiroir… Problème, le cahier se révèle être le cahier farceur de chez Simini, le célèbre magasin de farces et attrapes des sorciers ! Et tous les rêves que Lola y note, deviennent réalité.