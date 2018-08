Lola fait découvrir à Miss-Moon sa série télé préférée, Vampire d’amour, qui raconte l’histoire d’amour entre un vampire et une humaine. Captivée, Miss-Moon se laisse prendre par l’histoire quand soudain Lola a une révélation. Matt Donovan le héros de la série ressemble comme deux gouttes d’eau à Howard. Les mêmes yeux couleur or, les mêmes lunettes de soleil… Et si Howard était un vampire ?