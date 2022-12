Miss Sloane

Cinéma

Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) est une femme d'influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre une victoire qui pourrait s'avérer éclatante. Mais les méthodes qu'elle use pour parvenir à ses fin menacent à la fois sa carrière et ses proches. Miss Sloane pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille... Quand vous aurez compris les règles, elle aura déjà gagné la partie... Un thriller politique haletant qui nous plonge dans les coulisses du pouvoir.