Missing bride - S01 E70

Cristina vient de tuer Barbara. Tomas le lui reproche. Cristina lui dit de mettre le meurtre de Selena sur le dos des amis du Poète. Aleida, sous les ordres de Cristina, va tuer Salgado à l'hôpital. Francisco emmène Barbara et Patrick à la galerie pour leur expliquer sa théorie comme quoi les bottes du tableau sont des bottes de femme. Marcela aussi continue de penser que c'est une femme obsédée par la mode et les belles femmes. Marco devine le message de son grand-père : c'est Cristina la tueuse. Gaston organise la démolition de la maison de Valle pour attirer l'attention d'Olivia, ce qu'il réussit à faire. Scène finale où elle reconnait être Olivia et le supplie de ne pas détruire la maison, cette maison c'est elle.