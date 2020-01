Missing bride - S01 E27

Félix enterre le corps de Consuelo et laisse un stylo sur le lieu du crime. Francisco fait un portrait de Marcela nue. Ils finissent par passer la nuit ensemble. Andrés laisse les enfants de Consuelo chez Antonio, qui les ramène chez leur grand-mère. Juana se rend en boîte pour retrouver Andrés mais celui-ci lui pose un lapin. Vanesa reproche à Barbara sa consommation excessive de drogue. Patrick va voir Félix pour lui expliquer que Bertha et son Pepe sont coupables du crime d’Olivia. Félix décide de les interroger. Marcela et Félix retrouvent la voiture de Consuelo et Marcela est en charge de l’enquête. Elle trouve le téléphone de Consuelo et découvre les appels manqués d’Antonio. Lupe confronte Gaston au sujet du lien entre les parents biologiques d’Olivia et son entreprise. Andrés s’excuse auprès de Juana et lui explique qu’il n’a pas pu venir à cause d’un service qu’il devait rendre à Consuelo. La police découvre le corps enterré de Consuelo et Francisco reconnaît le stylo que Barbara avait offert à Antonio. Celui-ci nie tout, alors que Tomas retrouve une chaussure de Consuelo chez lui.