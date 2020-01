Missing bride - S01 E01

Soirée en famille pour fêter le départ prochain de Francisco aux USA et le mariage de Gaston et Olivia le lendemain. La sœur d'Olivia rentre chez elle avant la fin de la soirée et communique par téléphone avec quelqu'un dont on ne connaît pas l'identitié. Le lendemain, Francisco et Gaston constatent la disparition d'Olivia à quelques minutes de la cérémonie. Gaston est persuadé qu'Olivia regrette de l'épouser et a disparu volontairement. Francisco découvre le téléphone de sa mère au bord du lac. Félix, policier, a du mal à se remettre du meurtre de sa sœur, et sa fille Marcela, policière elle aussi, pense qu'il y a un lien entre la disparition des deux femmes. Barbara laisse entendre qu'elle a eu une liaison avec Gaston, qui nie les faits. José a vraisemblablement vu Olivia la veille de sa disparition. Francisco reçoit un appel du Poète qui lui annonce que sa mère est vivante et qu'il sait qu'elle se cache parce qu'elle lui doit une faveur.