Missing bride - S01 E02

Le poulain de la famille est mystérieusement abattu dans leur maison de campagne de Valle. A la suite de cet événement, la famille décide de rentrer à Mexico pour reprendre le cours de sa vie et un homme mystérieux contacte Francisco pour lui demander où se trouve Olivia. Celui-ci comprend que sa mère avait une dette envers le mystérieux Poète et que celui-ci et un homme d'affaire très louche. Juana semble peu affectée par la disparition de sa soeur. Elle garde le secret sur son emploi du temps de la nuit de la disparition d'Olivia - secret que Sergio a promis de tenir pour elle. Au cabinet d'architectes d'Olivia, José est surpris de constater qu'Olivia avait déjà choisi son propre remplaçant, Daniel Martinez, qui occupe désormais son bureau. Selena prend les rênes du foyer. Antonio et Gaston se battent lorsque le premier apprend que le second aurait eu une relation avec Barbara. Julieta Valdez, une ancienne amie d'Olivia, refait surface et accuse Gaston du meurtre d'Olivia.