Missing bride - S01 E03

Julieta confie à Francisco et Marcela qu’Olivia était terrifiée par Gaston qui la battait. Félix demande à Fuentes d’admettre sa fille dans l’équipe. Selena avoue à Gaston que c’est elle qui a révélé les mensonges de Barbara à Antonio. José reconnaît à Bertha qu’il a renversé quelqu’un en voiture, et celle-ci soupçonne qu’il pourrait s’agir d’Olivia. Gaston, humilié, décide de faire construire le centre commercial à Valle de Bravo, contre l’avis de Pepe. Fuentes et Marcela découvrent, grâce aux caméras de surveillance, qu’Olivia est sortie de chez elle pendant la nuit, apeurée et fuyant quelqu’un. Andrés dit à Bertha que c’est lui qui a volé le soutien-gorge d’Olivia, dont il était amoureux. Gaston décide de permettre à Barbara et Francisco de rester sous son toit en leur coupant les vivres, afin de les pousser à vendre la maison. Francisco découvre le sous-sol secret de la maison de Valle de Bravo à l’aide de Marcela. Il y descend et découvre une salle remplie de peintures.