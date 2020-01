Missing bride - S01 E04

À Valle de Bravo, Marcela retrouve Francisco, qui s'apprête à entrer dans la session informatique de sa mère, dans ce qu'ils pensent être la cachette de Gaston ou d'Olivia. En explorant les lieux, ils découvrent un passage vers l'extérieur. Marcela contacte Fuentes en lui annonçant qu'elle a trouvé le chemin emprunté par Olivia pour sortir. Pendant ce temps à México, Gaston et Juana sont bien décidés à construire le centre commercial contre la volonté d'Olivia, ils doivent donc convaincre Barbara de les laisser vendre la maison, et ils lui demandent de convaincre également Francisco. Barbara refuse en rappelant la volonté de sa mère. Francisco, devant les nouveaux indices découverts, décide d'annuler son retour à México et de rester à Valle de Bravo. Lui aussi manifeste son refus de vendre la maison. Séléna et José s'interrogent sur les véritables intentions de Gaston derrière ce mariage et sur une volonté délibérée d'Olivia d'avoir disparu et d'avoir engagé Daniel dans un but bien précis. Gaston pense qu'Olivia est morte, il est très en colère parce qu'il pense qu'Olivia l'a abandonné. Quant à Marco, il est convaincu que sa mère est une extraterrestre. Antonio est persuadé qu'Olivia est vivante et reviendra, contrairement à Julieta. Gaston menace Daniel de le renvoyer parce qu'il pense qu'Olivia l'a engagé pour l'espionner et ainsi empêcher le projet de la construction du centre commercial. Andrés pense que sa mère est une meurtrière, obligeant José à raconter la vérité sur ce fameux accident de voiture. Marcela contacte Julieta à la recherche de preuves de la violence de Gaston. La police vient le chercher pour l'arrêter.