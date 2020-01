Missing bride - S01 E05

Antonio cherche à convaincre Francisco de son innocence. Antonio régait bizarrement aux questions sur Julieta. Marcela interroge Gaston sur la disparition d'Olivia. Elle l'accuse d'avoir tué Olivia pour ses affaires commerciales. Le poète veut s'associer à Barbara. José s'excuse pour la dispute avec Bertha. Francisco enquête dans la famille sur l'existence des tunnels et le matériel de peinture présent. Hortensia dit qu'un homme rencontrait Olivia dans les tunnels. José accuse Bertha d'avoir tué Olivia. Julieta a été retrouvée morte et découpée. Marcela et Francisco se rapproche lorsqu'elle lui annonce que sa tante a été tuée de la même façon. Francisco arrive chez Andres et lui demande le numéro du Poète sous la menace d'un pistolet.