Missing bride - S01 E07

Dans une fusillade, Le Poète est gravement blessé. Marcela s'en veut de lui avoir tiré dessus. Marco et Gina s'enfuient en secret à la maison de Valle de Bravo chercher Olivia. Tout le monde s'inquiète et les recherche. Fuentes retire Marcela de l'enquête. Marcela est très triste, son père vient la consoler. Grâce à lui, elle considère Gaston comme innocent. Un somnifère retrouvé sur un verre qu'Olivia lui avait préparé prouve qu'elle a organisé sa disparition. Marco est retrouvé dans les sous-sols de la maison. Entre-temps, Gina a disparu. Une femme appelle Bertha et lui propose un marché : Gina contre Olivia.