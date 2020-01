Missing bride - S01 E10

Bertha pense que Juana séquestre Olivia. Elles se font un chantage mutuel et Juana donne des cachets à Bertha avant de la laisser prendre la route. Andrés et Marcela se rendent chez Consuelo pour récpérer Gina, saine et sauve, qui retrouve ses parents. Francisco et Marcela passent un moment ensemble et le courant passe bien entre eux. Elle confirme à Francisco que sa mère est bien vivante et qu'elle a des photos qui le prouvent. Barbara continue à harceler son beau-père. Andrés et Consuelo ont eu une liaison et c'est Andrés qui a mis sa petite sœur entre les mains des délinquants parce qu'il est amoureux d'Olivia. Le Poète meurt à l'hôpital après avoir été débranché par quelqu'un. Marcela interroge Bertha sur les photos d'Olivia et lui annonce qu'Andrés se méfie d'elle et qu'elle est au courant qu'elle a menacé Olivia. Gaston passe la nuit avec Selena. Francisco découvre qu'il ne sait pas qui était réellement sa mère. Consuelo pense que c'est Olivia qui a tué le Poète.