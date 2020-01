Missing bride - S01 E11

Consuelo pense qu'Olivia a tué Le Poète et s'en prend à Francisco. Ce-dernier parvient à récupérer le téléphone portable du Poète pour essayer de retrouver sa mère. Après avoir sorti Gaston de prison, Marcela se rend à l'enterrement de Julieta et suspecte Antonio, présent au cimetière, de ne pas être étranger à sa mort. Une conférence de presse est organisée par la famille ; Gaston propose une récompense pour toute information sur Olivia, Barbara se montre très émue et Juana plutôt hypocrite. Andrés quitte la maison, chassé par son père, pour tenter de retrouver Olivia. Sur les conseils de Consuelo, il tente de séduire Juana pour voir si celle-ci a des informations sur Olivia. Juana de son côté s'assure auprès de Bertha que les photos d'elle et Olivia datant d'après sa disparition sont bien en sécurité. Vanessa veut faire l'entremetteuse entre Daniel et Barbara, mais celui-ci est gay. Francisco décide de partir à New York, convaincu que sa mère s'est en réalité enfui avec son amant. Avant de partir, il demande à Marcela de le rejoindre à l'aéroport pour lui remettre le portable du Poète qu'il a subtilisé, mais celle-ci est victime d'un accident de scooter.