Missing bride - S01 E12

Marcela est hospitalisée dans un état grave suite à son accident et Félix est accablé de douleur. Gaston fait écarter Fuentes de l’enquête. Francisco décide de ne pas partir à New York et de suivre les indications envoyées depuis le téléphone d’Olivia qui le guident dans un parc d’attraction abandonné. Il y retrouve le mobile de sa mère avec un appel du Poète. Antonio, après avoir séduit Lupe, confronte Gaston et Juana suite à la conférence de presse, et ceux-ci l’accusent de réapparaître uniquement pour toucher la récompense. Ces derniers n’ont pas de succès avec les informations qu’ils reçoivent par téléphone. Barbara sympathise avec Daniel lors d’une soirée en boîte, sans savoir qu’il est homosexuel. Charmée, elle s’étonne cependant de son insistance à poser des questions sur sa mère. Celui-ci lui avoue avoir retrouvé une chaîne qu’Olivia n’enlevait jamais dans un meuble de son bureau. Andrés et Juana décident d’aller manger ensemble, elle lui raconte sa rivalité avec Olivia qu’elle décrit comme mesquine, et son histoire avec Antonio. Francisco et Tomas se rendent à l’hôtel et découvre que la clé électronique était au nom de Juana.