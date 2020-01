Missing bride - S01 E13

Francisco découvre que sa tante Juana a loué une chambre dans un hôtel, alors qu'elle a une chambre chez eux. Il ne comprend pas la raison de cette location et veut lui demander des explications. Félix l'en dissuade en pensant que quoique puisse raconter Juana pour se justifier, ce sera faux. De son côté, Juana est harcelée au moment de rentrer à la maison par un groupe de personnes qui prétendent toutes avoir vu Olivia ou savoir où elle se trouve. Juana accuse Olivia d'avoir simulé son propre enlèvement, elle pense qu'elle est morte alors que Gaston pense au contraire qu'Olivia est toujours vivante et séquestrée quelque part. En fouillant la chambre de Juana à l'hôtel, Francisco retrouve un cheveu. Antonio et Lupe continuent à cacher leur relation, Antonio aimerait revoir la jeune fille un soir. Barbara les surprend ensemble devant l'école et elle demande à son père s'il couche avec Lupe. Antonio explique sa présence à l'école par l'anniversaire de Francisco, que Barbara avait oublié. De son côté, Barbara fait exprès de titiller la jalousie de Gaston en lui annonçant qu'elle sort avec un garçon beaucoup plus jeune que lui, Daniel. Gaston lui révèle que Daniel est gay. Alors que Francisco est avec Félix à l'hôpital en attendant des nouvelles du médecin qui s'occupe de Marcela, il reçoit l'appel d'un kidnappeur qui prétend retenir Olivia en otage et le charge d'un message pour Gaston. Le kidnappeur donne à Francisco des détails que seule une personne séquestrant Olivia peut connaître, ce qui est pour Francisco et Gaston une preuve du sérieux de l'appel au milieu de tous les appels farfelus reçus régulièrement. Marcela va mieux et attend d'être transférée dans une chambre, Félix demande à Francisco de ne plus aborder l'affaire avec sa fille mais celle-ci exige de savoir les nouvelles qu'elle juge mériter savoir. Elle suggère à Francisco de donner rendez-vous à Consuelo, qui accepte de le voir quand elle apprend qu'il a le portable du Poète. Andrés est revenu chez ses parents, il est à table quand José arrive et exige furieux qu'il parte. Bertha s'oppose à son mari, refusant de voir son fils repartir. Vanessa s'inquiète que Francisco n'ait des sentiments pour Marcela et demande à Barbara le type de filles de son frère. Barbara pense que Marcela n'est pas le type de filles de Francisco. Gaston croise les journalistes et les remercie de leur soutien. Francisco reçoit un appel de Félix lui demandant de se rendre rapidement à la Condesa parce que Juana s'y rend. Séléna rend visite à Marcela à l'hôpital. Francisco suit sa tante et rejoint Félix et son équipe devant la Condesa. Tous pensent qu'Olivia s'y trouve. Francisco et Félix entrent et découvrent Juana au lit avec un homme.