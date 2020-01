Missing bride - S01 E14

Francisco découvre que sa tante Juana a une relation avec Sergio le jardinier et chauffeur de la famille. Il la soupçonne d’être impliquée dans l’enlèvement d’Olivia. Sergio soupçonne également Juana. Barbara apprend que Daniel est gay. Elle le soupçonne d’être le ravisseur de sa mère (car il lui a donné le collier appartenant à Olivia) et fait part de ses soupçons à Francisco. Antonio et Lupe semblent commencer une histoire mais Lupe rentre chez elle. Le ravisseur contacte Gaston pour demander la rançon. Marcela disparait de l’hôpital. À la fin de l’épisode le ravisseur appelle Gaston en présence de toute la famille.