Missing bride - S01 E15

Le kidnappeur d'Olivia demande une rançon. Olivia doit être relâchée le soir-même. Sergio soupçonne le frère d'Olivia d'être le kidnappeur. Lupe soupçonne Antonio. Francisco soupçonne Daniel. Raul prête de l'argent à Gaston pour la rançon. Marcela s'échappe de l'hôpital, elle découvre que c'est Consuelo qui a assassiné sa tante Marcia et en fait part à son père. Consuelo demande de l'argent à Andrés pour s'enfuir aux Etats-Unis. Antonio et Lupe couchent ensemble. Francisco déclare sa flamme à Marcela et décide de ne plus aller étudier à New York, mais Marcela le rejette. Francisco et Gaston vont chercher Olivia, Fuente les piste. Une fois sur place, le kidnappeur réalise que la police est présente et le plan tombe à l'eau. Marcela va chez Consuelo avec Luis, mais Consuelo est absente et c'est son enfant qui ouvre la porte. Elle revient plus tard et lui met un couteau sous la gorge.