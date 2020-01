Missing bride - S01 E16

Marcela emmène Consuelo chez elle pour essayer de la faire parler. Felix démissionne et quand il rentre chez lui il tombe sur sa fille avec Consuelo. Une fois Marcela partie, il la relâchera. Francisco a besoin d’argent. Gaston convainc José de le prendre au cabinet d'architecture. Andrès vole la carte bleue de sa mère Bertha. Le numéro de téléphone du kidnappeur est identifié et Francisco l'appelle. Il lui propose 2 millions de dollars en échange de sa mère mais Gaston doit y aller seul. Vanesa et Barbara organisent l’anniversaire de Francisco. Mais le soir de la fête, Francisco n’apparait pas car il s’est caché dans la voiture de Gaston qui va donner la rançon au kidnappeur. Arrivés sur place, Francisco se bat avec le kidnappeur et découvre son identité.