Missing bride - S01 E17

Francisco est séquestré par Raphael chez ce dernier. Olivia aurait dû s'y trouver mais il avait menti pour piéger Francisco. On apprend qu'il est jaloux que sa mère ait toujours été là pour Francisco mais pas pour lui. Gaston arrive sur les lieux pour récupérer Olivia mais elle n'y est pas. La fête surprise s'organise pour Francisco, Lupe et Antonio se rapprochent fortement dans la chambre de Gaston. Marcela apprend que Francisco a disparu, elle est inconsolable. Marcela, Felix et Gaston sont surpris qu'Olivia ait voulu parler à Hortensia (partie à la messe) au téléphone, et non à sa famille, cela faisait partie du plan puisque Raphael savait très bien que sa mère était absente. Gaston suspecte Daniel d'avoir enlevé sa femme et demande à José de le suivre. Consuelo, libérée par Felix, compte partir de la ville grâce à l'argent que doit lui donner Andrés (argent qu'il a réclamé à Juana et à son père) mais elle est stoppée par Felix qui lui dit qu'il veut l'aider, l'aider à franchir la frontière pour la faire disparaitre de sa vie. Marcela débarque chez Raphael pour l'interroger.