Missing bride - S01 E18

Marcela se rend chez Raphaël pour l'interroger sur la disparition de Francisco. Celui-ci la reçoit alors que Francisco est attaché et baillonné dans une pièce à côté. Après cette visite, elle se rend dans la maison de Valle de la famille et voit quelqu'un s'enfuir. Elle relève une trace de pas pour la faire analyser et son père lui apprend le lendemain qu'une voiture a également été vue près de la maison à ce moment-là et que la plaque d'immatriculation est en cours d'analyse. Felix, de son côté devient capitaine de police. En secret, il aide Consuelo et ses enfants à s'enfuir. Pepe pense que Daniel trompe son fiancé après l'avoir surpris avoir un geste tendre avec un autre homme plus âgé. Gaston et Barbara décident de se séparer après leur nuit d'amour dont ils considèrent que c'était une folie. Vanessa accepte d'héberger Barbara pour quelques temps. La mère de Gaston reproche à son fils des résultats désastreux de l'entreprise depuis la disparition d'Olivia. Lupe couche avec Antonio et souhaite l'aider à faire avancer l'enquête. Marco perd patience face à la disparition de ses proches et reproche à Juana d'être heureux qu'Olivia ait disparu car elle n'était pas vraiment sa soeur. Sergio parle de la photo compromettante d'Olivia et Juana à Lupe et décide ensuite d'aller en parler à Marcela. Après une nuit terrible séquestré à Raphaël, Francisco parvient à se libérer mais reste près de chez Raphaël. Ce-dernier le retrouve et se jette dans le lac.