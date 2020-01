Missing bride - S01 E19

Rafael essaie de se suicider dans le lac mais Francisco le sauve. Peu avant d’être arrêté par la police, il lui confie que les appels de sa mère étaient créés de toutes pièces à partir de vieux messages vocaux. Il l’aurait vue se disputer avec son amant avant que celui-ci ne la tue et ne jette son corps dans le lac. Pepe questionne Daniel sur ses relations privées après l’avoir vu avec Patrick, croyant qu’il s’agit de son amant. Bertha se plaint à Daniel de ne rien savoir des activités de son mari au bureau et il décide de l’aider à regagner confiance en elle. Lupe et Sergio retrouvent la partie manquante du bikini d’Olivia dans la chambre de Juana. Consuelo et ses enfants sont hébergés chez Félix, qui lui en veut toujours pour l’assassinat de sa sœur. Il décide malgré tout de l’aider à traverser la frontière vers les États-Unis. Rafael est envoyé en prison pour le kidnapping de Francisco, et Juana en profite pour renvoyer Hortensia et Lupe de la maison. Barbara tente de séduire Félix pour oublier Gaston. Francisco décide de rester dans la maison pour enquêter sur les dessins et peintures. Marcela et lui découvrent que l’un des dessins n’était pas là la veille. Ils identifient Patrick Martinez comme son auteur grâce au portrait d’Olivia dans la maison familiale, alors que Félix reçoit les résultats du test ADN de la loupe, qui appartient également à Patrick.