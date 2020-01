Missing bride - S01 E20

Francisco et Marcela découvrent un tableau représentant Olivia signé "Patrick Mtz". Marco annonce que Gaston en a un autre dans sa chambre. Francisco se demande si le "P" qu'a commencé à écrire le Poète à l'hôpital ne ferait pas référence à un certain Patrick, amant de sa mère. En faisant des recherches, Marcela découvre l'existence de Patrick Martínez, et en demandant à son père de lui trouver l'adresse, celui-ci lui apprend qu'il a déjà demandé à en savoir plus sur Patrick parce qu'il a séjourné en prison. Barbara s'intéresse à la police et souhaite l'intégrer, ce que refuse Félix. Elle semble avoir une attirance pour lui qu'elle avoue à Vanessa, parce que Félix s'inquiète pour les femmes. Barbara dit à Vanessa qu'elle oublie Gaston. En prison, Raphaël avoue à Gaston avoir vu Olivia se disputer près du lac avec un homme, et qu'il a pris une photo alors qu'il était ivre. Raphaël pense qu'Olivia s'est noyée dans le lac. Sergio avoue à Francisco avoir reçu de l'argent de Raphaël, pour être l'amant de Juana. Mais il ne veut plus qu'elle le traite en esclave. Francisco le congédie. Barbara fait des recherches sur Patrick Martínez et révèle à son frère qui il est. Andrés rend visite à Consuelo qui est recluse chez Félix, elle lui annonce qu'elle sait des choses sur Félix et que s'il l'aide à quitter le pays avec ses enfants, elle gardera ses secrets. Francisco annonce à Gaston que c'est lui qui a le portable de Raphaël et que, contrairement à ce que ce dernier a dit à Gaston, il n'y a aucune photo d'Olivia. Hortensia, qui a été renvoyée par Juana, fait ses valises et quitte la maison avec sa fille, ne réussissant pas à faire face à la honte de ce qu'a fait Raphaël. Francisco et Vanessa les ramènent, Hortensia en profite pour le mettre en garde contre Vanessa. Une journaliste souhaite interviewer Gaston mais se fait refouler. José engage Francisco au cabinet d'Olivia, il rencontre donc Daniel. Félix oblige Consuelo à appeler sa mère pour lui faire croire qu'elle est en train de franchir la frontière avec ses enfants. Lupe dit au revoir à Antonio, et lui révèle qu'elle connaît des secrets sur Juana et Olivia. Sergio donne rendez-vous à Juana dans le but de retrouver son travail, mais celle-ci refuse. Il la menace de tout révéler. Daniel pense que l'arrivée de Francisco dans l'agence d'architectes conduira à son propre licenciement, il confie ses craintes à Patrick. Thomas montre à Francisco le travail fait sur la photo prise par Raphaël.