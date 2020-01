Francisco visite Patrick avec l’intention de le tuer mais n’y arrive pas. Patrick l’encourage à se remettre à la peinture et à canaliser sa haine, comme le faisait Olivia. Gaston essaye de convaincre Barbara afin d’acheter la maison d’Olivia. Consuelo a un rdv avec Antonio et lui dit qu’elle veut coucher avec lui. José explique à Daniel la raison du collier dans le tiroir : elle l’avait fait tomber. Juana liencie Selena. Francisco révèle son amour à Marcela et l’embrasse.